En entrevista con Luis Cárdenas, Mariana Fernández, coordinadora de los diputados del PRI en Jalisco, habló sobre el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval.

“Responsabilizamos a diputados de Movimiento Ciudadano, por si algo llegara a pasar. Peleamos el tema de cuidar al ex gobernador y su familia, pero el Estado no los pudo cuidar”, dijo.

Señaló que Aristóteles Sandoval era muy querido, fue un gran gobernador de Jalisco, quien había admitido que había amenazas. Indicó que hay que esperar a que diga la Fiscalía qué sucedió.

“Si alguien se presta a algo, quizá no te pase nada. Si no te prestas a algo, tal vez te pase algo”, respondió la funcionaria ante los señalamientos de que el ex mandatario “debía algo” y por eso lo asesinaron.

Afirmó que el Estado está obligado a cuidar a sus funcionarios porque prestaron su servicio.

Finalmente mencionó la iniciativa para que se le regrese la seguridad a exfuncionarios; “seguiremos exigiendo justicia”.