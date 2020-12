En entrevista con Luis Cárdenas, Roberto Gil Zuarth, abogado y ex senador de Acción Nacional, habló sobre el amparo contra la revisión de sus finanzas.

Salió publicado en un medio la copia de un oficio y un comentario en el sentido de la que la Procuraduría Fiscal había solicitado mi información bancaria y financiera. No he sido notificado en ningún procedimiento.

“Lo que hice fue solicitar un amparo: que se me llame al procedimiento. La información financiera y fiscal está bajo secrecía. Lo que plantea el amparo es ‘infórmese qué le ocupa y preocupa a la autoridad’; no he tenido auditoría”, detalló.

Lo segundo que plantea el amparo es que la Procuraduría Fiscal no es Ministerio Público; no puede enderezar una pesquisa. El MP, si quisiera obtener información bancaria y financiera de cualquier persona, tiene que hacerlo a través de un juez.

“Se me intentaba vincular al tema de Emilio ‘L’, ya que represento a algunas personas relacionadas con este caso. Luego se dijo que la UIF investigaba a ex calderonistas. Filtraciones dicen que la fuerza del Estado recaerá contra mí, por estar intentando desestabilizar la 4T.

“No sé a quién le incomodo ni qué mensajes quieren mandar, pero no serán útiles para que yo deje de hacer lo que estoy haciendo o también mandar un mensaje de que no se puede en estos tiempos representar legalmente algunos derechos o posiciones”, manifestó.