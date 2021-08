En colaboración con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con José Narro, ex secretario de Salud, quien habló sobre el regreso a clases presenciales.

El exsecretario fue preciso con sus declaraciones pues espetó “se requiere el regreso, sí, es indiscutible. ¿Están dadas las condiciones para el mismo? No, no están dadas porque no se trabajó en la planeación y desde marzo que se informó del regreso a clases presenciales, no se hizo nada”.

¿Por qué razón no existen las condiciones? Narro explicó que “no se tienen insumos, infraestructura, son cosas que no se han resuelto y que ponen en riesgo a los pequeños. Un regreso generalizado es inviable, pues hablamos de 25 millones de estudiantes de educación básica; son 230 mil planteles, 60 mil de ellos no tienen agua potable; por arriba de los 30 mil no tienen electricidad, no son cosas que se generaron en los últimos 18 meses”.

Agregó que es necesario el estudio de todos los panoramas para decidir quién regresa a clases presenciales “hay que estudiar cada uno de los casos, así como se puede decir que regresan todos, no podemos decir que no regresa nadie”.

Recomendaciones para el regreso a clases

“Uso de cubrebocas, en los pequeños y en la familia Ventilación e higiene personal Analizar las condiciones de cada plantel”.

