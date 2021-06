Sobre el regreso a clases, en entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, quien habló del tema.

Indicó que se trató de algo muy importante, “un piloto que no se hizo. Para recuperar el tiempo, tienes que recuperar el espacio, es una gran decisión no tener cerradas las escuelas. El anuncio no está bien, que ‘todas las escuelas están abiertas’, no es así”.

“Yo creo que es una cuarta parte de las escuelas, sin embargo, el hecho de que se empiecen a crecer las rutas, si tienen el espacio, es fundamental, así como que los chicos que puedan asistir y estrictamente necesario para esta dimensión socio emocional, pero pensamos que va a ser gradual y largo el proceso para que se animen todos a ir”.

Asimismo, explicó que “el anuncio está exagerado y retórico, ‘ya abrieron todas’. (…) Ya no habrá normalidad de plano, hay que pensar que en todos lados del mundo hay que acostumbrarnos a grupos escalonados y multigrados”.

Por otro lado, mencionó que “hicimos una investigación evaluando a los estudiantes en su hogar y los resultados son tremendos, encontramos que más de la mitad de alumnos de cuarto grado no lograron lo previsto, pero cuando se lo preguntamos a alumnos de 15 años, un cuarto de ellos tampoco pueden resolverlo”.