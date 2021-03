En entrevista con Luis Cárdenas, Roberto Velasco, director General para América del Norte de la SRE, habló sobre la reunión virtual entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.

Dijo que se avanzó muchísimo en la agenda, seguro será el primero de más encuentros.

Es importante abrir caminos legales a la migración. Hemos visto en los últimos 10 o 15 años, que conforme aumenta la migración temporal, disminuye la migración indocumentada. Es uno de los principales temas de la agenda, no sólo bilateral, sino regional.

Se tocó el tema del tráfico de personas y combate a redes de tráfico y de trata, que hay en la región.

Respecto a la conversación sobre seguridad, Roberto Velasco dijo que no dio suficiente tiempo para cubrir todos los temas que hubieran querido. Sin embargo, en reunión con Ebrard, hubo un reconocimiento de que no ha funcionado la estrategia de cooperación en materia de seguridad como quisieran, no hay los resultados esperados. “Se acordó que estaríamos trabajando en enfoques que puedan dan resultados distintos”.

No se tocó el tema energético o eléctrico. Se extendió la invitación para participar en el tema de cambio climático.