Sobre que Estados Unidos degrada a categoría 2 la seguridad aérea de México, en entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con José Suárez, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), quien habló del tema.

Explicó que es un asunto que toman con “preocupación y seriedad, toda vez que se está limitando el mercado transfronterizo más importante que tenemos en México, es decir, el que tenemos hacia Estados Unidos, que se estaba recuperando después de este 2020 tan caótico para toda la industria internacional y la de México, es como si tomáramos una foto de cómo era la aviación el día de ayer y ya no vamos a poder crecer”.

Asimismo, hizo énfasis en que la situación es “preocupante por lo que representa el mercado estadunidense para el mexicano”.

Y es que, explicó que se hizo una auditoria a la autoridad de aviación en México, en octubre de 2020, en la que se encontraron “28 hallazgos que se entregan para que se corrijan en un tiempo que vencía este lunes, y al no hacerlo al 100 por ciento caemos en esta calificación”.

¿Qué significa la categoría 2?

De acuerdo con José Suárez, esta calificación “significa que las leyes o regulaciones de México no tienen requisitos de supervisión a la aviación en lo general para garantizar estándares internacionales en temas de capacitación de personal y procedimientos. (…) No es una calificación a las líneas aéreas en lo particular. Es una calificación de la autoridad nacional”.