En colaboración con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Luis Ernesto Derbez, exsecretario de Relaciones Exteriores, quien habló sobre la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Primero comentó sobre la aparición de memes “por lo que ocurrió con las banderas, si estaban equivocadas, si el presidente se puso o no cubrebocas, que la gente haga comentarios sobre el traje si estaba arrugado, que le haya dicho ‘Kabala’, esto es muy mexicano, hicimos la critica de lo trivial, porque a lo mejor es importante para los mexicanos”.

Sin embargo, indicó que dentro de la parte formal, “hubo una firma de convenio, una declaración que no fue conjunta, dos declaraciones distintas. Lo que faltó, en el comunicado de la vicepresidencia de EU es, que en su tercer párrafo, dicen que va haber un diálogo de los gabinetes de seguridad de ambos países”.

“En la declaración de la presidencia de la República no está. Todos los demás párrafos están en el contenido en la declaración, pero este párrafo no está, entonces, simplemente hay un compromiso, se ve que se discutió y fue una petición de que tienen que trabajar conjuntamente, porque para EU esta es una preocupación fundamental”.

¿Por qué no lo agregó el gobierno de México?

El excanciller subrayó que “porque el compromiso está hecho, si no, no lo hubiera puesto en el documento, pero supongo que no quiere enfatizar en que EU está preocupado por la seguridad”.

Asimismo, manifestó su gusto de que “si hayan puesto en la mesa un asunto importante”, aunque el segundo elemento que habría faltado es establecer un viaje del presidente, Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos de forma oficial.