La OPS recomendó a México y a otros países de Latinoamérica que se encuentran en año electoral que no lleven a cabo elecciones ya que existe peligro de contagios por Covid-19.

“Ninguna recomendación que busque prevenir contagios puede ser considerada exagerada. Llevar a cabo las elecciones o posponerlas debe estar basado en un plan de qué hacer para prevenir contagios en los comicios”, comentó Laurie Ann Ximénez Fyvie, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM.

Indicó que no hay no hay medidas reales para realizar una contienda electoral en tiempos de pandemia por lo que solo proponen usar gel antibacterial. “El cubrebocas tendría que ser obligatorio, se tiene que pensar en otro tipo de eventos que no tengan que ver con las aglomeraciones”.