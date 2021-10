Eduardo Cesarman, dueño del Baby’O en Acapulco, habló con Luis Cárdenas sobre el incendio en su establecimiento, el cual habría sido provocado.

“No fue un corto circuito. Es un incendio provocado: aún no sabemos quién pudo ser, no queremos llegar a conclusiones con la cabeza caliente.”

Eduardo resaltó que nunca hubo amenazas o ‘cobro de piso’, “este ‘Guerrero inseguro’ del que todos hablan nosotros no lo conocíamos hasta ayer.”

“¿Para qué querríamos quemar un lugar que está por abrir? Además de que nuestro seguro no cubre este tipo de daños.”

“Yo creo que el presidente no ha visto el video, porque la realidad es que yo tampoco lo había visto, no se quien lo filtró porque la intensión era mandarlo a la fiscalía…quiero aclarar que no tenemos seguro contra actos de violencia , pero ¿por qué querríamos cerrar algo que estábamos a punto de abrir?

