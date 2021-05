Sobre las declaraciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, acerca del desabasto de medicamentos, en entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Israel Rivas, padre de Dahna, menor enferma de cáncer, quien habló del tema.

Indicó que se envió un comunicado dirigido a López Obrador, en el que “le dijimos que no se equivoque, las victimas del desabasto no es el gobierno federal, no es el presidente, son los más de 20 mil niños que tienen cáncer que no han recibido su tratamiento”, además de las más de mil que han fallecido o sufrido daños severos en su salud.

“Me parece lamentable que se esté utilizando como una pantalla estas mentiras, el presidente miente”.

Indicó que hay situaciones que no concuerdan, de acuerdo a lo que les dicen los funcionarios así como “tampoco con que el gobierno federal tiene problema con una farmacéutica, o que hay medicamentos caros, de baja calidad, y que el bueno no es suficiente”.

Finalmente, manifestó que “o concuerda con que es la mafia del poder, no tiene punto de comparación con el huachicol, aquí están en riesgo y peligro vidas humanas, se ha puesto en peligro la vida de nuestros hijos en aras de combatir la corrupción”.