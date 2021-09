En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, nos habló sobre la agenda legislativa y la revocación de mandato.

El funcionario mencionó que en momentos como estos, “surgen maniqueísmos , donde todo es claro u obscuro”.

Refirió que esto no solo se encontraba en el mismo grupo político sino también en la oposición que “también se mantiene cohesionada, lo que hace años creíamos que no era posible, cuando se decía lo del PRIAN, no se concebía que pudieran unirse, ahora son los más cohesionados”.

Amor u odio

Al cuestionarle sobre su relación con el presidente de la República, refirió que ese tipo de rumores son meras provocaciones lanzadas por la oposición, aseguró “no dependo de los cariños personales, en la política son asuntos de afinidad política, independientemente de su actitud personal (de AMLO)”.

Puntualizó en que “los temas sobre el juicio político no generan un movimiento de interés, la gente está preocupada por la seguridad, salud, abrir o reabrir su negocio, cómo tener empleos, cómo sus hijos van a retornar, estos temas parecen estar abstraídos”.

