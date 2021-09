Sobre dejar el paso libre a Marko Cortés para la presidencia del PAN, en entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con, Adriana Dávila, ex senadora y ex candidata a gobernadora por Tlaxcala, quien habló del tema.

La funcionaria mencionó “el PAN es un partido que tiene un mecanismo autorregulatorio, buscamos democratizar de nuevo al partido, podemos decir y gritar, pero nuestras propias debilidades nos están enfrentando a nosotros mismos”.

Además precisó en que este tipo de luchas internas los debilitan “justamente las bases de la oposición nos están arrinconando, yo he visto en las calles que hay una militancia de brazos caídos, nos convertimos en el PRI y tú no puedes aliarte con quien no compartes nada”.

“Por eso vemos los resultados de 2021, digan lo que digan se “desmadraron”, eso es lo que “desmadra” a las oposiciones”.

Reitero en la urgencia de que los ciudadanos se involucren en los temas políticos “es importante que se involucren los ciudadanos, entiendo que todo mundo piense que es mejor no viciarte con los partidos políticos, pero en realidad se necesita democratizar a estos partidos”.

