En su colaboración con Luis Cárdenas, Luis Ernesto Derbez, ex secretario de SRE y rector de la UDLAP, habló sobre el inicio del gobierno de Joe Biden.

El discurso de Biden fue de unión, está mandando el mensaje correcto para su país; sin embargo, Estados Unidos está muy polarizado.

Biden y su equipo tienen que dedicarse a la resolución a la pandemia. El segundo aspecto importante es el multilateral; quiere un Estados Unidos inmerso en el mundo, lo cual es importante para México.

“Una vez que se hizo la invasión del Capitolio, por lo menos 40 millones de personas entendieron que la solución no es el tipo de gente como Donald Trump, por lo que ya no van a respaldarlo”, dijo Derbez.

Hoy en Estados Unidos declaran que a jóvenes que tiene préstamos por estudios universitarios y no lo pueden pagar, está paralizado el pago y la tasa de interés es cero. L0 que hacen es ver de qué manera pueden llegarle al grupo polarizado de derecha, pero también tienen que responder al grupo polarizado de izquierda.

En México, nuestro presidente y su Gobierno no han entendido que es un cambio de Gobierno en Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador sigue hablando de Trump. No es momento de seguir alabándolo. Tenemos la gran oportunidad de hablar del T-MEC y de energías renovables; estamos desperdiciando la oportunidad y no hay mucho tiempo.