En entrevista con Luis Cárdenas, Monserrat Ortiz, periodista, habló sobre su acusación contra Andrés Roemer por abuso sexual.

“Con mentiras, su chofer me lleva a su casa un sábado, me encierra en un espacio que tiene en su domicilio y ahí me agrede”, relató.

“Después de eso, él seguía escribiéndome. Por todas las amenazas que me había dicho y además se había puesto violento, le contestaba esquivándolo”, dijo.

“Aprovechó la situación de poder sobre mi persona, para amenazar; dijo que podía ponerme el pie para que no pudiera entrar a ningún medio de comunicación. Después de cuatro meses dejó de molestar; lo bloquee de mis redes”, afirmó.

“Me estoy asesorando legalmente para ver qué se puede hacer; sí lo pienso hacer”, indicó la periodista.