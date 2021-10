Ana Lucía Salazar, cantante y conductora, habló con Luis Cárdenas del informe que confirma que más de 216 mil menores fueron víctimas de abusos sexuales por parte de la iglesia católica francesa.

“Son cifras escalofriantes, pero que no me sorprenden: el abuso a niños, niñas y adolescentes es un problema existe en la iglesia podría decir que desde sus inicios y la verdad no se hace mucho por solucionarlo”.

Información relacionada: Perdonan a dos sacerdotes acusados de abusos sexuales en el Vaticano

Resaltó que lo ha cambiado un poco es que hay menos miedo de hablar, “otros países nos llevan la delantera porque tienen leyes más rígidas y porque hay una mayor apertura legal para juzgar estos terribles delitos”.

“Fernando Salazar está en Roma protegido por el propio Vaticano y el papa, él también fue abusado por Marcial Maciel, hoy debe ser un hombre octagenario: debería estar en la cárcel, pero no creo que eso pase”.

Escucha la entrevista completa aquí 👇🏻