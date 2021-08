Sobre la prohibición de Facebook, Instagram y Whatsapp sobre contenido de talibanes, en entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Laura Coronado, académica de la universidad de Anáhuac, autora del libro “La Libertad de Expresión en el Ciberespacio”, quien habló del tema.

La especialista aclaró que más que otras redes sociales, hay una que se está centrando en el tema “principalmente es Facebook (los que están prohibiendo este tema), aunque también lo están haciendo Twitter y Youtube, parecería que estamos ante una encrucijada: por un lado cumplir con las normas de Estados Unidos y por otro el permitir la libertad de expresión”.

Fue contundente al aclarar que “Facebook no es quien debe o no reconocer a un gobierno, la postura de ellos está siendo consistente con lo que hicieron con figuras políticas del poder, como fue con Trump, que demuestran un nuevo fenómeno político: están contra quienes detentan el poder. No hay una salida fácil”.

Precisó en que “esta es una nueva guerra mediática e ideológica”, citando a Noam Chomsky, refirió “la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque la primera, destruye los cerebros”.

El tema Only Fans

De una forma muy clara y didáctica explicó que esta plataforma “a pesar de que Only Fans buscaba una apertura, esto no les permitía tener un reditúo, no podían crecer más, pues no pueden crecer o invertir en la bolsa, pues aunque tienen número muy positivos en usuarios, no tienen inversionistas”.

Escucha la entrevista completa aquí 👇🏼