Después de que se difundiera por redes sociales un video en el que se ve a tres personas burlándose de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en el que erróneamente etiquetaron a Carlos Chavira como uno de los participantes, el comediante aseguró haber recibido una amenaza de muerte tras dicha confusión.

“Me dijeron que en una nota de Sin Embargo publicaron que yo me estaba burlando del caso Ayotzinapa. Nunca lo haría. Me confundieron con otra persona. Yo no soy la persona del video”, expresó en entrevista con Luis Cárdenas en MVS Noticias.

Ante dichas menciones, el comediante señaló haber recibido una amenaza de muerte, pues fue confundido con Alex Quiroz, quien se hizo famoso por su personaje “El Chairo”.

“Mi contenido siempre buscará divertir a la gente. Nunca me burlaría de la muerte de nadie. Nunca tocaría un tema como el de Ayotzinapa con un tono de burla. Criticamos a Murillo Karam en su momento, comentó.