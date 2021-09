Adrián Díaz, experto en finanzas personales, habló con Luis Cárdenas sobre plataformas para invertir en acciones.

“Hay muchas aplicaciones para invertir en acciones, es importante saber que no te vas a hacer rico de la noche a la mañana ni mucho menos; pero también debemos saber que esto implica un riesgo”

El experto resaltó que son inversiones a mediano y largo plazo y que si uno quiere entrar en este mundo bursátil es necesario ponerse a estudiar conceptos financieros como acciones, fibra, volatilidad y otros conceptos básicos de inversión.

“Recomiendo GBM plus, que cumple con las regulaciones financieras del país. No te van a quitar tu dinero, sino que lo van a poner a trabajar y Cuspid, otra plataforma mexicana que podemos recomendar porque cumple con las regulaciones financieras del país y porque no te permite invertir hasta que no hayas completado una capacitación que ellos proveen”.

Escucha la entrevista completa 👇🏻