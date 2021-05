Sobre el cambio climático y la compra de la refinería Deer Park, en entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, quien habló del tema.

Indicó que “lo primero es que como decía Shell, la obligación de reducir emisiones la toman como propia los países y las empresas no todas se hacen cargo al 100 por ciento de su responsabilidad”.

“Este fallo me parece histórico, porque muestra a una empresa a hacerse cargo de sus emisiones de una forma importante. Shell ya tenía compromisos de reducción de emisiones, pero el juez determina que no son suficientes y tiene que tomar acciones mucho más drásticas. Quería cerrar unas instalaciones y México termina por comprar una”.

Asimismo, explicó que se “viene una avalancha a una tendencia de disminución de emisiones en las que México no se está sumando. (…) Con la refinería que Pemex terminó de ofertar, si no se cumplen, te pueden cerrar o multar, es un gran reto ahora que adquiere esta refinería y México no ha subido cumplir”.

Finalmente, acerca del impacto climático, dijo que “toda actividad humana tiene un impacto sobre el ambiente, indudablemente, sin embargo, las formas en las que se van desarrollando las tecnologías se busca que tengan impacto ambiental menor”.