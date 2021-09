Entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con, Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados del PAN, quien nos habló sobre el presupuesto del 2022.

“Hay cosas más importantes que el Tren Maya o la Refinería, este es un momento de recabar el dinero a quien más lo necesita que obras”.

El diputado comentó que no van a rechazar el presupuesto de primera instancia, ya que ,“no le vamos a entrar como oposición con ingenuidad, ellos tienen la mayoría absoluta, con aliados, no entraremos con ningún tipo de prejuicio”.

“El seguro de desempleo, estamos considerando que si se ejerciera equivaldría 11 mil millones de pesos, esto abarcaría el 0.1% del presupuesto”

Resaltó que no ojalá el partido Morena no vea la aprobación del seguro de desempleo como una victoria de la oposición, si no, como una del pueblo.

