María Ravelo Echeverría, madre de José Eduardo, en entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, nos habló sobre su reunión con el Subsecretario de Derechos Humanos, población y migración Alejandro Encinas.

La madre del joven refirió que hasta que no tenga una certeza de justicia respecto al asesinato de su hijo, ella no dejará de insistir hasta ser escuchada de viva voz por el presidente de México.

-Información relacionada: Conapred insta a Yucatán investigar asesinato de José Eduardo Ravelo

Respecto a las recientes declaraciones que hizo el mandatario, Andrés Manuel López Obrador, Ravelo aseguró “hasta no ver, no creer, yo espero que él personalmente me diga que se va a hacer justicia, yo voy a insistir e insistir hasta que él me de respuesta”.

Su reunión con Alejandro Encinas

En relación con su cita concretada con el subsecretario Encinas aseguró “yo tengo una cita concertada con Encinas, yo se lo dije a él, quiero una cita con el presidente, para que de viva voz yo se lo diga y él vea todo el sufrimiento que estoy pasando por este crimen tan catastrófico que hicieron contra mi hijo”.

Escucha la entrevista completa aquí 👇🏽