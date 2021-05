En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Adriana Martínez Lezama, prima de víctimas del accidente de la Línea 12, quien habló sobre la situación de su familia tras el accidente.

“El día de ayer en la noche pasé a ver a Tania, se encuentra con mucho dolor en sus piernas, va recuperándose satisfactoriamente, todos los clavos por la operación son gritos horribles para hacer sus necesidades, nos parte el alma escuchar esos gritos de dolor”, expresó.

Al ser cuestionada sobre qué le diría al gobierno de la CDMX, indicó que “revisen las denuncias que se hacen a tiempo para evitar este tipo de problemas que matan a tanta gente, que se hagan responsables de todas las consecuencias”.

Acerca del monto que el gobierno proporcionará a los familiares de las víctimas, comentó que “no tiene costo la vida de mi prima, Nancy, pareciera que se están burlando de las familias con esta cantidad, con eso no regresas a mi prima, pero no se ponen de acuerdo con ese tipo de cosas, hasta el momento no hemos recibido nada económico del gobierno”.