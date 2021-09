Ricardo Monreal, coordinador de los Senadores del Morena, habló con Luis Cárdenas sobre su reunión con Adán Augusto y con Claudia Sheinbaum.

En cuanto al nuevo grupo parlamentario, el coordinador destacó que es una propuesta legítima, pero que no tiene asidero político si se aplica la ley rigurosamente, la cual dice que para haber un grupo parlamentario debe existir un partido político detrás.

“Esta propuesta da frescura y simpatizo con ella: yo lo he hecho. No te interesa el dinero, no te interesan las posiciones, sino representar a una parte del pueblo que no se ve representada”.

“”No fue el mejor momento para la fotografía, la tomó un asesor del secretario con su celular, pero fue una buena reunión, agradable y amena, estábamos contentos”.

