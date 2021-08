Sobre el bloqueo al presidente Andrés Manuel López Obrador a su mañanera en Chiapas, en entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Alberto Mirón Vázquez, integrante de la sección 7 de la CNTE Chiapas, quien habló del tema.

El miembro de la CNTE mencionó que no tienen retenido a AMLO, simplemente no tienen “respuestas definitivas, en últimas fechas no mandan con la maestra Delfina para que nos atienda pero siguen en la misma dinámica, pedimos que cumpla lo que en esas mesas de diálogo el presidente deja de manifiesto”.

Agregó “arriba hay voluntad pero llegando a Chiapas vemos que eso es falso”, por lo tanto “exigimos retomar la mesa nacional con la Coordinadora”.

Además declaró “no hemos tenido ningún acercamiento con el gobernador, somos más de 25 mil socios de estas cajas, lo único que pedimos es que AMLO nos diga públicamente una fecha y hora para dialogar, no es chantaje porque hemos presentado siempre la disposición para el diálogo”.

