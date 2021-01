En entrevista con Luis Cárdenas, Francisco Moreno, infectólogo responsable del Programa Covid-19 en el Centro Médico ABC, habló del plan de vacunación contra el coronavirus y de las vacaciones de Hugo López-Gatell.

Da incertidumbre la forma en la que se está aplicando la vacuna. Es difícil que alguien comercialice la vacuna directamente con la farmacéutica.

“Deben incluir a la iniciativa privada, que empresas vacunen a sus empleados”, opinó

En la página sobre Covid-19 se indica que van 24 mil 998 vacunas aplicadas en México. Sin embargo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que vamos por las 40 mil. “Son los datos que preocupan, cuál es la cifra real”, dijo.

Consideró que es complicado hablar de que vamos de salida, cuando es el momento de mayor saturación de hospitales, al menos en la Ciudad de México.

“El tener el número de camas, no garantiza que los pacientes van a salir adelante. Estamos en el peor momento de la pandemia. Al no saber los números, no se puede generar un diagnóstico de lo que va a pasar”, opinó Francisco Moreno.