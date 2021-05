Sobre los ataques al INE ante las próximas elecciones 2021. en entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del IFE, , quien habló del tema.

Comentó que la “situación es muy lamentable. Siempre los árbitros electorales están bajo la lupa, normalmente criticados, presionados por los actores políticos, pero nunca que desde la presidencia de la República se hicieran este tipo de declaraciones”.

“Es muy grave, porque deja ver que el presidente no ha dejado de ser líder de su partido, ha tomado la posición de jefe de campaña de sus candidatos y realizando actividades que no son de jefe de estado, sino de líder de partido. No cabe que el jefe del estado, que gobierna a todos los ciudadanos tome estas posiciones claramente partidarias, están tipificadas por la ley como infracciones”.

“El presidente ha actuado como líder de su partido. (…) Las buenas formas en la política no han pasado de moda, son una parte esencial de la ética, de la responsabilidad política, en la democracia no hay enemigos, hay adversarios. Los demócratas lo procesan, tiene mucho que ver con el lenguaje que se utiliza”, finalizó.