En colaboración con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Pedro Tello Villagrán, consultor de economía, quien habló sobre que productores aseguran que no descenderá el precio de la carne en lo que resta del año.

Explicó que “el impacto que tiene la carestía sobre la economía familiar en 2021 es de difícil administración para las economías familiares, por el alza de precios en productos de consumo generalizado como la carne de res, cerdo y pollo, que cerraron el 2020 con un retroceso en el volumen de consumo de este producto en la mesa mexicana”.

Detalló que “La sequía, el precio de los granos para alimentar al ganado y la dependencia en la importación, aunado a la inflación, provocará que los precios altos de cárnicos se mantengan por lo que resta del año”.

¿Cómo cuidar la economía personal y familiar?

Es así que mencionó que “la carestía de productos muy sensibles va a seguir generando desafíos importantes para las amas de casa en lo que se refiere a gastos familiares”, por lo que recomendó en primera instancia “cuide su chamba”, el cual considera una “bendición, porque las perspectivas de conseguir empleo rápidamente se convierte en un problema muy serio para quien está tocando puertas”. y administrar gasto personal y familiar”.

Como segunda recomendación, “administrar de la mejor manera posible el gasto personal y familiar, prescinde todo aquello que es poco indispensable. Concentre el uso de sus recursos personales y familiares en la compra de lo realmente básico”.

Finalmente, indicó no utilizar la tarjeta de crédito, “asumiendo que es una extensión de su salario. No la use, a menos que tenga la certeza de disponer de un empleo y un ingreso que le permita pagar puntualmente ese compromiso”.