Sobre los resultados de las elecciones 2021, en entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, quien habló del tema.

Primero mencionó que “cuando se escriba la historia, el 2021 tiene que ser un parteaguas por tantos triunfos femeninos, y que se empiecen a quitar las telarañas de que no pueden gobernar”. Los candidatos “siguen en campaña, porque esto no ha acabado, siempre salen diciendo que ganaron y más en este momento que se acerca un plebiscito el año que entra”.

Sin embargo, indicó que “el presidente tiene razón en que él ganó, cuando fue el que tuvo más votos su partido, más diputados y ganó 11 estados, más los que se acumulen, el presidente debe estar contento. La interpretación del otro lado es sí nos ganaste, pero no nos goleaste. No saliste limpio, te metimos goles”.

Acerca de los dichos sobre las elecciones en la Ciudad de México, subrayó que la CDMX “es la derrota, no de Sheinbaum, es de López Obrador, la campaña era contra del presidente”.

Luego de que salieron memes en los que se notaba una clara división de la CDMX, dijo que estos “no ayudan, colaboran a la polarización. Así se dio la elección, porque así tienen niveles de desarrollo, pero el que no sea desarrollado no es culpa de los habitantes de Iztapalapa que está en el poniente, el mercado no ha desarrollado nada ahí”.

“La alianza también tiene razón, digamos que funcionó, porque le quitaron la mayoría calificada al presidente. Nadie ha logrado a mayoría simple desde 1994, la tiene el presidente, no Morena, y no tiene la calificada, no la tenía, la tuvo que formar”, concluyó.