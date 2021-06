Sobre el futuro del Congreso de Tamaulipas y del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, en entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con el abogado, Javier Lozano, quien habló del tema.

Indicó que se trata de un distractor “para que no se hable de las verdaderas broncas del país. El asunto del fuero del gobernador es caso cerrado, concluido, cosa juzgada. El Congreso local decidió no homologar, no seguir la declaratoria de la Cámara de Diputados. Ya se comprobó que sí se pagó un impuesto”.

“El Congreso de Tamaulipas dijo que no da para quitarle el fuero al gobernador, tan es así que cuando presentó la controversia constitucional, la declaración de diputados se excedió porque quería dar otro efecto. Lo que dijo el ministro instructor, desechó la controversia, porque ya no hay materia, porque en el Congreso le dieron carpetazo, la propia corte resolvió ese asunto”.

De la misma forma, manifestó que “hay un principio jurídico, fundamental de derecho, que un órgano no puede, una vez que esto concluyó, aunque sea una nueva legislatura, ya no podría reabrir el caso”.

Finalmente, explicó que se requeriría de un “nuevo proceso contra el gobernador. Tiene que volver a la Cámara de Diputados federal con otra composición, presentar nuevos casos y llegar con el Congreso estatal de Tamaulipas. Eso es baraja nueva, pero con lo que tenemos hoy, no pueden llegar en octubre y decir ‘reabrimos el expediente y quitar la inmunidad procesal’”.