En su colaboración con Luis Cárdenas, Salvador Mejía, especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Socio de Asimetrics, habló sobre Andrés Manuel López Obrador y su enfrentamiento con el Poder Judicial.

“¿Cómo es posible que AMLO, desde el púlpito de las mañaneras, sin atender a la esencia de un juzgador, salga a decir ‘como no me gusta tu sentencia, le pediré al aparato del Estado que te investigue’? Me parece preocupante, un error más del presiente; logra ir en contra del Estado de Derecho“, dice Mejía.

Es oportuno enseñarles a los jóvenes que el Sistema Constitucional tiene como esencia proteger a las personas, cuando un funcionario hace algo que viola las garantías individuales.

Hubo un juez que decidió cumplir con la ley, no obstante que generó la furia del presidente. El juez segundo de Distrito en materia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, tuvo que aguantar el arrebato de ira por parte del presidente, sin el apoyo de la SCJN, que emitió un tibio pronunciamiento supuestamente en favor de la independencia judicial.