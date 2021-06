En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, Darío Ramírez, director de Comunicación y Asuntos Internacionales de México Contra la Corrupción, nos habló sobre el apoyo de Estados Unidos a ONG’s contra la corrupción.

Primero manifestó su postura acerca de los dichos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, “llevamos un contador de todas las veces que el presidente nos señala, se burla de nosotros, y nos cambia el nombre, van 66 menciones en la mañanera. Evidentemente nos preocupa, hay otros temas más importantes en el país como para nosotros ser uno de los que más aborda. Siempre estamos al tanto de los señalamientos del gobierno, no nos sentimos más protegidos que en otros momentos, pensamos que así sería con esta administración”.

Indicó que “con el comunicado de la USAID se seguirá dando dinero a su gobierno para seguir con las causas que dijo que iba a combatir. Tenemos que competir por esos recursos, de cómo podemos seguir trabajando para combatir la corrupción. Podemos corroborar que todos nuestros trabajos de corte académico tienen propuestas de cambio, son públicas”.

“Que el presidente, nos descalifique, no somos grupo opositor, somos una organización que transparentamos todo lo que tengamos transparentar. Que nos quiera poner de lado de opositores creo que es una estrategia política”.

Finalmente, dijo que son “señalamientos que él quiere hacer. No tenemos la certeza de que vamos a recibir mas fondos de ellos, ayer había titulares que anota era dirigida a nosotros, cosa que no es cierto. Nosotros no participamos en ninguna actividad política como organización, pero está prohibido hacer eso por nuestro objeto social, no estamos arriesgando nuestra organización”.