En entrevista con Luis Cárdenas, Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social de Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), habló de la reunión entre la Iniciativa Privada y el Gobierno, sobre el outsourcing.

Consideró que las penas son muy exageradas, así como las consecuencias fiscales. Todas las sanciones se están incrementando, como si esa fuera la solución. La solución para acabar con la ilegalidad, es aplicar la Ley.

Respecto a las implicaciones fiscales, dijo que la Ley dice que si no cumples con la reforma laboral, tu factura no va a ser deducible y no será acreditable el IVA, lo cual es dramático; puede quebrar una empresa con una sanción como ésta.

Se requiere en mercados internacionales la eficiencia de las operaciones de las fábricas y la especialización, que se traduce en productividad a través de la subcontratación.

“Tenemos un riesgo fiscal enorme, el problema de la visión del SAT es que se considera a todo mundo de que están en falta, en vez de una actividad que hay que regularla.