En entrevista con Luis Cárdenas, Hipólito Mora, fundador de los Grupos de Autodefensa en Michoacán, habló sobre su candidatura a la gubernatura de Michoacán con el PES.

“Me dijeron que estaban interesados en que yo fuera su candidato”, dijo el fundador de los Grupos de Autodefensa en Michoacán.

“¿Puede llegar a ser gobernador en Michoacán?”, cuestionó Luis Cárdenas a Hipólito Mora, a lo que éste último respondió: “Es difícil, pero tampoco imposible. Si no hacen tranza, estoy seguro de que sí les ganamos”.

“De todo el estado me dicen que quieren que compita. He tenido invitaciones para ir a muchísimos municipios, pero aún no, hasta que sea el tiempo”, señaló.

“Al crimen organizado no le gustaría que yo fuera gobernador. Estamos desesperados de que no aparece alguien en el Gobierno con ganas de lograr que vivamos en paz; por eso los ciudadanos me están invitando”, dijo.