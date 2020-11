En su colaboración con Luis Cárdenas, León Krauze, analista de temas internacionales, habló sobre la elección presidencial de Estados Unidos y la victoria de Joe Biden.

“En las elecciones, el derrotado es Donald Trump. Los republicanos insisten en respaldarlo en esta locura”, opinó Krauze.

Dijo que si Trump insiste en no aceptar los resultados y los republicanos insisten en seguirle la corriente, estamos ante tormenta perfecta para la que Estados Unidos no está preparado.

Trump no va a aceptar el resultados de la elección; no se va a declarar presidente legítimo, pero va a tratar no sólo de desligitimar el proceso democrático de 2020, sino la presidencia de Biden.

“Es posible que dada la obstinación de Trump, Biden tenga que dar una batalla legal para confirmar un triunfo que no tendría que confirmar en ningún sentido”, indicó.