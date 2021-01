En entrevista con Rocío Méndez, en sustitución de Luis Cárdenas, David Calderón, presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero, habló sobre el regreso a clases en 2021 frente a la crisis de Covid-19 en México.

Consideró que el regreso a clases tiene que ser escalonado, con grupos pequeños y con un filtro muy fuerte. Hay que asegurar el agua corriente, la sanitización y el vínculo con autoridades de salud.

Opinó que no deja de inquietar el cambio de titular en la Secretaría de Educación Pública (SEP), sobre todo porque se pierde la continuidad y los proyectos. Cuestionó si Delfina Gómez va consolidar esto o será mucho más cercana al punto de vista sindical y no al educativo, en el manejo de la SEP.

Detalló que un tercio de los mexicanos, a los 15 años, no están en la escuela. Podemos dividir a México, en tres tercios, uno no volverá a la escuela, por lo que no van a poder generar un patrimonio y su destino es el trabajo duro. El otro seguirá en la escuela, pero no está aprendiendo, no va a poder generar. El otro tercio tiene posibilidad de llegar a la educación terciaria y sacar el premio detrás del trabajo educativo. A dos tercios les estamos dejando con la promesa incumplida… ahí esta el rezago de México.

Explicó que de acuerdo con los diagnósticos que se han hecho en otros países, los chicos de 12 años están logrando lo que lograban los estudiantes a los 11 años. En México, eso puede llegar a tres años de retraso. Por ello, destacó que urge tener información diagnóstica.

Los logros, en términos educativos, no se ven. Tenemos una reducción de .3% del global, el aumento fue a infraestructura educativa, dado que 43 mil escuelas no tenían agua hace tres meses. Además, quitaron dinero a compensación para indígenas y se acabaron las escuelas de tiempo completo.