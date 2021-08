En colaboración con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, quien habló sobre los cambios en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

El especialista mencionó que “Olga Sánchez Cordero es una política o funcionaria de las estructuras aristócratas dentro de la política, sin embargo, Adán Augusto es un político de las calles, AMLO tiene pocos aliados de este tipo”.

Adán Augusto presidenciable

Agregó “Adán Augusto sí sería una opción B para candidato a presidente de la República, AMLO mencionó 6 o 7 posibles candidatos que se sabe, no tienen opción, pero seguramente él empezará a ser más mencionado”,

Explicó el perfil del nuevo secretario de Gobernación “es un político de estilo pragmático, no es ideólogo, no tiene un discurso excluyente, que estuvo en el PRI, PRD y ahora en Morena, su proyecto se llama Andrés Manuel, él es de un estilo austero, no es muy extravagante”.

La mañanera en Chiapas

Ugalde explicó “este tipo de molestias están en muchas partes del país, veremos la irrupción de estas protestas cada vez más, pero a AMLO no le interesan mucho porque no ha tenido repercusiones electorales que es lo que a él le interesa”.

