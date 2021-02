Hoy con Ingrid y Tamara en MVS, Paco Ánimas nos acompañó con todos los pormenores del Super Bowl y el pase de Los Tigres de Nuevo León a la final del Mundial de Clubes.

Además, tuvimos en entrevista a Carla Morrison, quien nos invitó a su próximo concierto live stream el día de San Valentín a las 8:30 pm.

Josefina Vázquez Mota, nos presentó su libro Alas Rotas: cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas.

Y en conexión retro escuchamos Girl You Know It's True es el álbum debut del grupo alemán de dance-pop Milli Vanilli.

El álbum fue todo un éxito en Norteamérica, logrando posicionar algunos de sus sencillos en las listas de éxitos estadounidenses.





