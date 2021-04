Nury Novelo platica con Juan Manuel Jiménez de varias opciones de la que podremos disfrutar este fin de semana.

Para los fans de Luis Miguel, no se pueden perder el estreno de la segunda temporada de su serie en Netflix. El musical “Hoy No Me Puedo Levantar” está de regreso con los éxitos de Mecano, se presenta en el Centro Cultural Teatro 2 en la colonia Roma y en Ticketmaster pueden checar funciones y boletos disponibles.

También ya se estrenó en cines “Nomadland”, una de las favoritas para llevarse el Óscar a mejor película y otras cinco nominaciones.