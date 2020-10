El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal no le debe nada a las entidades y que son algunos estados los que no han pagado impuestos. Por su parte, los gobernadores de la Alianza Federalista aseguraron que su objetivo no es fragmentar al país con sus peticiones de mayor presupuesto. Localizaron 59 cuerpos en varias fosas clandestinas de Salvatierra, Guanajuato. No descartan el hallazgo de más restos. Francia, Alemania e Italia decidieron regresar al confinamiento por el aumento de casos del nuevo coronavirus. Algunas escuelas permanecerán abiertas. Así se vivió MVS Noticias con Juan Manuel Jiménez en este 29 de octubre de 2020.