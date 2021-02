¿Hay polémica tras los dichos de Nahuel Guzmán?

En el programa de este miércoles de Radio Marca Claro MVS con Nicolás Romay contamos con la presencia de Daniela Cohen y Joaquín 'Capitán' Beltrán, con quienes platicamos de la Liga MX.

El periodista, Javier Alonso dijo que le "parece que Tigres tiene un problema muy grande de comunicación, mandando ellos el mensaje polémico y ahora publicando esta foto donde dicen que representan a México", esto tras decir que no representaban a Mexico en el Mundial de Clubes.

También entrevistamos a Armando Archundia, ex árbitro mundialista: “hoy vemos que nuestro mejor representante es César Arturo Ramos y no es el que más arbitra, es Jorge Isaac Rojas que no tiene el gafete internacional”.

Sobre el despido de Aldaid Maganda del arbitraje mexicano consideró: “creo que la forma es lo que hace molestar a Adalid Maganda pero debe entender que hay procesos”.