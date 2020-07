En entrevista Blanca Heredia, profesora- investigadora del CIDE, habló con Ana Francisca Vega para En Directo sobre la selección de consejeros en el INE.

“Las reglas para seleccionas a los candidatos para las cuatro quintetas son el resultado de un proceso que se cuido mucho, con el objetivo de eliminar perfiles con afines políticos. Los integrantes del Comité evaluamos los perfiles con consenso y por unanimidad”, comentó.

Señaló que John Ackerman utiliza una filtración de los perfiles como una descalificación del proceso de elección. “Nos habla de una persona que falta a la verdad y que no tiene sentido a la responsabilidad”.

“Ackerman se indignó porque en la lista de mujeres no se integró a uno de sus perfiles, quien más tarde nos enteramos que tenía una histórica cercanía con su familia. Es un berrinche, aprueba las reglas del juego pero no avala el resultado porque no es cómo él quiere”, expresó.