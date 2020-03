En entrevista María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido, habló con Ana Francisca Vega para En Directo sobre la agresión que sufrió.

“Estoy con mucha impotencia, ya pasó casi medio año y el gobierno de Oaxaca ha hecho caso omiso a las peticiones de captura de mi agresor”, expresó.

Señaló que su familia y ella han recibido muchas amenazas y calificó al empresario oaxaqueño Juan Antonio Vera Carrizal como una persona de mucho riesgo. “Ya se atrevió a agredirme y ahora que todo se volvió viral puede causar daño no solo a mí, también a mi familia”.

Elena Ríos declaró que la Fiscalía de Oaxaca sólo se ha burlado de ella, ya existe una carpeta de investigación y todos los elementos para capturarlo a Vera Carrizal y no lo han hecho.

“Me atrevería decir que el sistema de justicia de Oaxaca es una burla, porque a mi no me ha dado justicia”, recalcó.

Relató que sostuvo una relación con el empresario, “en un principio claro que lo llegué a querer, tras las agresiones me alejé. Me decía que si me alejaba dios me iba a castigar, ahora entiendo que él se creía dios”

“Él siempre me acosaba, me vigilaba en mi casa, me regañaba todo el tiempo”.

Aseguró que las autoridades han difundido información errónea sobre Vera Carrizal, ya que el empresario se ha sometido a cirugías estéticas y presentaron una estatura equivocada en los carteles de recompensa.