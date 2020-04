En entrevista Gonzalo Monrroy, director general de la Consultoría GMEC, habló con Ana Francisca Vega para En Directo sobre la caída de precio del petróleo.

“Es un momento histórico, los precios del petróleo llegaron a menos 35% por ciento”, explicó.

Esto no se da porque no hay compradores, sin embargo señaló que los precios negativos se dan por un exceso de producción y no hay dónde almacenar.

“Eventualmente los precios regresarán a sus precios normales, aproximadamente en 14 días”, comentó.