En entrevista con Irene Ortiz López, paciente de la Fucam, habló con Ana Francisca Vega para En Directo sobre la petición de recursos para la fundación y continuar con sus tratamientos oncológicos.

“Hay mucha gente que nos apoyan en la petición para continuar nuestros tratamientos médicos. Le pedimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que no nos abandone”, comentó.

Ortiz López relató cómo llegó a ser paciente de Fucam. “Había un camioncito en la colonia, donde me revisaron y me tomaron mis datos. A los 15 días me llamaron para realizarme más estudios porque tenía un quiste maligno”.

Indicó que llegar a Fucam fue una esperanza, ya que ahí recibió un trato humano además de que pudo acceder a un tratamiento totalmente gratuito.