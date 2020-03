En colaboración Diana Bernal Ladrón de Guevara, asesora constitucional, habló con Ana Francisca Vega para En Directo sobre medidas en materia tributaria ante la crisis sanitaria del coronavirus.

“La recaudación en México es esencial para el gobierno federal y más por la caída del precio del petróleo”, expresó.

Indicó que una medida es la deducción inmediata de inversiones, además de dar un mayor plazo para presentar las declaraciones fiscales.

Se debe permitir deducir todas las prestaciones que se les da a los trabajadores, si no se toman están acciones se contribuirá a que la gente no pague impuesto al no tener la liquidez.