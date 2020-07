En entrevista Hugo Alejandro Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló con Ana Francisca Vega para En Directo sobre el caso de Emilio “L”.

“Estamos frente a un circo judicial, estamos en un terreno de ilegalidad en las acciones de la Fiscalía General de la República. La confusión empezó a decir cuándo empezaron a decir que es un testigo y eso es erróneo, ya que primero debe dejar de ser imputado”, comentó.

Señaló que no hay tratados de extradición para testigos, eso no existe. “Se está tratando de aplicar un famoso “criterio de oportunidad” pero normalmente en México se utilizó para desahogar al sistema penitenciario y no llenar las cárceles de gente inocente”.

Indicó que lo de testigo protegido son términos que existen en el crimen organizado y se utiliza para proteger a la persona.

“La FGR está violando la Constitución ya que a Emilio “L” no se le ha eliminado la acción penal y no ha sido presentado ante un juez”, recalcó.