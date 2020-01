En colaboración Luis Miguel González, director editorial de El Economista, habló con Ana Francisca Vega para En Directo sobre la caída del PIB por primera vez desde crisis de 2009.

“El gran malestar en la economía se encuentra en la industria de la construcción y manufactura”, comentó.

Señaló que es muy malo el no entender el peligro de no crecer. “El problema es que no tenemos una medición precisa del desarrollo”.

“No hay forma de decir “no crecimos pero sí generamos desarrollo y bienestar”. Hay suficiente margen para decir que el país necesita crecer económicamente”, expresó.

Indicó que le parece muy ignorante decir que el PIB lo inventaron los neoliberales. En los próximos días tenemos que discutir el rumbo de la economía mexicana.