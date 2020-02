En entrevista Olimpia Coral Melo, activista, habló con Ana Francisca Vega para En Directo sobre las denuncias de acoso digital ante la FGR.

“La joven que denunció el acoso de un chico que la grababa en los baños de la UNAM es una heroína y demostró que el miedo cambió de bando”, expresó.

Este caso es el primero que se da bajo la Ley Olimpia, en dos meses se dará el juicio complementario.

“Ya no hay impunidad ni pretexto para decir que no es un delito. Es algo que celebramos, sin embargo hay más casos y más alumnas han levantado más denuncias”, comentó.

Indicó que lo más importante es que la joven no fue revictimizada. A Jorge Daniel “N” le puede esperar una sentencia entre dos y cuatro años; “nosotros no queremos que existan más encarcelados, lo que queremos es que no se tengan más víctimas”

“Creemos que por primera vez se está visibilizando una problemática y una violencia que parecía que no existía por ser virtual”, puntualizó.