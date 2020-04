En entrevista una enfermera del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE habló con Ana Francisca Vega para En Directo sobre la falta de insumos médicos para combatir el Covid-19.

“No tenemos el equipo médico ideal ni suficiente, se nos está engañando con escritos de las solicitudes y la verdad es que el personal sanitario ha tenido que invertir en su propio material”, expresó.



Recalcó que el personal siente que el gobierno los está dejando morir, al no tener el material adecuado y suficiente para dar atención a los pacientes con coronavirus. “Un enfermero, médico, camillero, no sirve si muere”.

Indicó que el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE está al tope, ya no hay camas disponibles para los pacientes.

“Nos están dando una careta de acetato y un cubrebocas, el cual me piden que le dé un uso “mesurado” para todo el turno.Pedimos mayor protección para dar mejor atención a los pacientes y seguridad a los familiares”, comentó.

Señaló que el sistema está colapsado, ya no cabe ni un paciente más. “Muchos compañeros están enfermos porque no recibimos la preparación adecuada, no es un asunto político. El personal médico nos exponemos todos los días, pedimos no hacer fiestas.