En entrevista con Ana Francisca Vega para el programa #EnDirecto, platicamos con Daniel Stamatis, mexicano que está en Wuhan, China, lugar donde emergió el coronavirus.

“Hace una hora hablé el asistente de Enrique Escorzo, Aguirre, ministro de la Embajada en Beijing quedó en actualizarme a la brevedad”, indicó Stamatis.

También comentó que actualmente hay mucha información y reconoció a las autoridades que están haciendo su trabajo y dijo que sí hay algunos mexicanos más, “por favor hagamos una comunidad para todos los que quieran salir de China nos podamos ir“.

“Yo solo quiero tomar la mejor decisión, no he salido de mi departamento, solo quiero tomar la mejor de las actitudes, no lo vamos a tomar a mal, están haciendo una chamba que no es fácil”, nos compartió.